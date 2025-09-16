女子陸上幅跳び選手の榎本樹羅（アストライア明石ＡＣ）が１５日、自身のＸを更新。浴衣姿の写真を投稿し、反響を集めた。紫の浴衣姿で笑顔の写真を添え、「ムキ子、浴衣、筋肉、血管」と記述。マッチョな美女アスリートとして注目されているが、浴衣からのぞく上腕、手の甲にも浮き上がる血管に触れ、笑いを誘った。フォロワーからは「ギャップ萌えです」、「妖艶やぁ」、「筋肉と血管すごいですね〜」、「ムキ子素敵」など