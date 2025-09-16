牛丼チェーン大手の「すき家」が、牛丼並盛の価格を従来の480円から450円に値下げして話題になっています。これによって牛丼チェーン大手3社における同商品の価格関係は、「吉野家」が498円、「松屋」が460円なので、すき家が最も安くなりました。材料費、人件費が値上がりを続ける中で、大手牛丼チェーンもこれまで値上げトレンドを余儀なくされてきただけに、すき家の値下げは注目を集めているのです。この値下げにはどのような