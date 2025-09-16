国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に合わせて10月1日から8日までが8連休となる中国。中国国家鉄路集団は15日、連休に合わせて9月29日から12日間、特別輸送体制を実施することを明らかにした。列車のチケットは15日前から予約できるという規定に基づき、連休初日のチケット予約が15日から始まった。中央テレビ網が伝えた。8連休中、旅行客や帰省客、学生などの移動が重なり、鉄道利用者が急増す