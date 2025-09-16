九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は16日、福岡県の小郡市野球場で第3週第1日の3試合が行われた。福岡大は久留米大に3―2で延長十回サヨナラ勝ち。九国大は西南大に5―2で勝利し4勝2敗とし西南大と2位タイで並んだ。北九大は九州大と対戦し、6―2で勝ち5勝1敗で単独首位に立った。