◆陸上世界選手権（16日、東京・国立競技場）男子110メートル障害の準決勝が行われ、昨夏のパリ五輪5位の村竹ラシッド（JAL）は13秒17の3組2位。22時20分開始予定の決勝に駒を進めた。8月には日本勢で初めて12秒台突入となる12秒92をマークしたエース。この種目での日本勢初メダルはもちろん、トラック種目で初の金メダルを目指してファイナルに挑む。初出場ながらも見事に15日の予選を突破した今年の日本選手権2位の野