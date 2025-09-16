FC町田ゼルビアは９月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリート第１節で、韓国のFCソウルとホームで対戦。59分に自分たちのミスから先制を許したが、80分に望月ヘンリー海輝が同点ゴールを奪取。１−１で引き分けた。試合後のフラッシュインタビューで、黒田剛監督は「最低限の結果」と手にした勝点１を評価。「我々が先制して、クリーンシートで持っていくのが我々のモットーですから。そのへんはもう１つ、自分たちを見直