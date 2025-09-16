自民党総裁選への出馬を表明した小林鷹之・元経済安全保障相は１６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、現役世代の支援策として自身が打ち出した所得税の「定率減税」の実施期間を巡り、「２年ぐらいをイメージしている」と語った。財源に関しては、「税収の上振れや歳出改革を合わせて捻出したい」と述べた。野党との連携のあり方については、「数合わせありきの連立はあり得ない」と強調しつつ、「他党と胸襟を開いて