16日、土地取引の目安となる全国の基準地価が公表されました。全国の地価上昇率で、北海道に次いで5位にランクインした茨城県つくば市。なぜ、急上昇したのでしょうか。【写真を見る】地価が上昇した茨城・つくば市の魅力全国の「基準地価」公表地価の“上昇率”が高い地域は？山形純菜キャスター：「基準地価」とは、各都道府県が主体となり、基準値の価格調査を実施し、毎年、国土交通省が公表しているものです。また、「基準