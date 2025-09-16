埼玉県熊谷市の交差点で80代の男が運転する乗用車が14歳の女子中学生が乗る自転車をはねました。女子中学生は搬送時、意識不明の状態だったということです。警察によりますと、16日午後4時半ごろ、熊谷市西野の信号のない交差点の横断歩道の付近で乗用車が自転車をはねました。自転車には14歳の女子中学生が乗っていて、頭などを強く打ち、意識不明の状態で病院に搬送され、現在も病院で治療を受けているということです。警察は、