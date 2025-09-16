◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子８００メートル予選が行われ、５組に出場した日本記録保持者の落合晃（駒大）は大会の日本人最高となる１分４６秒７８を記録も７位で敗退し、準決勝（１８日）進出を逃した。今春、滋賀学園高を卒業し、駒大に進学した１９歳は「日本の苦手種目」と言われる中距離で世界に挑んだが、世界の牙城を崩せなかった。◆落合晃に聞く―まず、感想を。もう、東京の舞台で走らせていただ