◆大相撲秋場所３日目（１６日・両国国技館）東前頭筆頭・玉鷲（片男波）が大関昇進に挑む関脇・若隆景（荒汐）を押し出し、初白星を挙げた。強烈な右のど輪で突き上げ、一気に土俵外に持っていく圧巻の内容。幕内最年長４０歳は「今日は力で戦った」と納得の表情を浮かべた。これで通算勝利数は８７３となった。現役時代の映像を見て「男がほれる男。表情を顔に出さない。かっこいい」と尊敬する昭和の大横綱・大鵬の記録を上