日本時間２１時３０分に米小売売上高（8月）、輸入物価指数（8月）、輸出物価指数（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（8月）21:30 予想0.2%前回0.5%（前月比) 予想0.4%前回0.3%（自動車除くコア・前月比) 輸入物価指数（8月）21:30 予想-0.3%前回0.4%（前月比) 予想N/A前回-0.2%（前年比) 輸出物価指数（8月）21:30 予想0.1%前回0.1%（前月比) 予想