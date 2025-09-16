日本時間２１時３０分に加消費者物価指数（CPI）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（8月）21:30 予想0.1%前回0.3%（前月比) 予想2.0%前回1.7%（前年比)