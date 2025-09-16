【ニューヨーク共同】映画「明日に向かって撃て！」「スティング」に主演した往年のスターでアカデミー賞監督でもある米俳優ロバート・レッドフォードさんが16日、米ユタ州の自宅で死去した。89歳。ニューヨーク・タイムズ紙が伝えた。