【ACLEリーグステージ第1節】(Gスタ)町田 1-1(前半0-0)FCソウル<得点者>[町]望月ヘンリー海輝(80分)[F]マルコ・ドゥガンジッチ(59分)<警告>[F]キム・ジンス(82分)└日本代表MF望月ヘンリー海輝が終盤同点弾!! ACLEに挑む町田、歴史的アジア初陣はドロー発進