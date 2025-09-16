[9.16 ACLEリーグステージ第1節 町田 1-1 FCソウル 町田]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は16日、リーグステージ第1節を各地で行い、初出場のFC町田ゼルビアはFCソウル(韓国)と1-1で引き分けた。後半14分にDF昌子源のパスミスからショートカウンターを受け、先制点を許したが、同35分に日本代表MF望月ヘンリー海輝が起死回生の同点弾。クラブ史上初のアジア挑戦初陣で初の勝ち点1を収めた。昨季J1リーグ3位でACLE出場権