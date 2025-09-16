（住人）「いやびっくりしましたよ。ここまで来たからね」家の中に侵入してきたのは１頭のクマです。当時、女性は室内で洗濯をしていたといいます。（住人）「イヌにしては違うし、あ、クマだと思って。ここに来て止まった」クマはその後、玄関から出ていきました。 （急式アナウンサー）「平屋建ての公営住宅です。リビングに面したガラス窓。下側の窓を割って、クマが侵入してきたということです」三笠市幾春別川向町の