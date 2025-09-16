俳優の萩原聖人さんが15日、映画『By 6 am夜が明ける前に』（10月3日公開予定）の完成披露試写会に、主演の武田梨奈さん（34）らと共に登場。武田さんとの間に“気まずさ”を感じていることを、笑いを交えながら明かしました。映画は、元特殊急襲部隊（通称SAT）の隊員で、現在は6歳の娘と平穏な日常を過ごす、武田さん演じる主人公・長瀬綾が、娘が眠ってから“朝6時”までの間だけ捜査に協力し、犯罪組織と戦いを繰り広げてい