紀文食品は１６日、今月１日に全国発売したカニ風味かまぼこ「ザ・スリミ」に品質不良があったとして、販売済みの全２３万９０００個を自主回収すると発表した。パッケージが膨張し、開封時に腐敗臭がする製品が見つかった。これまでに健康被害の報告はないという。包装工程で問題が生じたとみて原因を調べている。商品を同社へ送れば、後日返金する。問い合わせはお客様相談室（０１２０・０１２・７７８）へ。平日と２０、２