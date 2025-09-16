ハンブレッダーズが、10月19日に初めて主催するフェス＜GALAXY PARK＞のタイムテーブルを発表した。大阪城ホール敷地内にGALAXY STAGE、PARK STAGE、SCHOOL STAGEと、3つのステージが登場。SCHOOL STAGEには、アリーナスタンディング・スタンド指定どちらの券種でも入場が可能となっている。ハンブレッダーズはこのあと9月16日22時台のFM802「ROCK KIDS 802 OCHIKEN Goes ON!!」に4人揃って生出演。タイムテーブル発表直後のメンバ