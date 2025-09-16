フィギュアスケート女子で２０１８年グランプリ（ＧＰ）ファイナル覇者の紀平梨花（トヨタ自動車）が１６日、１９日開幕の中部選手権（愛知・邦和みなとスポーツ＆カルチャー）を欠場することがわかった。同日に自身のインスタグラムで発表した。小学校の卒業文集に「オリンピック（五輪）で優勝」と記したスケーターは、１６歳でグランプリファイナルを初制覇。全日本選手権も２度制して、日本人女子２人目の４回転ジャンプ（