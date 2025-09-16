◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子走り高跳び決勝で、“メガネ王子”瀬古優斗（ＦＡＡＳ）は、２メートル２０を跳び１０位で入賞を逃した。高校まで無名だった苦労人だが、８月１５日のナイトゲームズ・イン福井で世界選手権参加標準記録の２メートル３３をクリア。コンタクトレンズを入れるのが怖いと話す２７歳はアスリートでは珍しいメガネ姿もあって一躍、注目を浴びた。１４日の予選中にスパイクが壊れるア