¢¡À¤³¦Î¦¾åÂè£´Æü¡Ê£±£¶Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ËÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ì»þ¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÀôÃ«½Ù²ð¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢£´ÂæÌÜ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÇÂçÅ¾ÅÝ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¬¥Ã¥Ä¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÀµ¼°µ­Ï¿¤Ï¡ÖÅÓÃæ´þ¸¢¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì»þ¤Ï¡Ö£²£¹ÉÃ£·£±¡×¤Èµ­Ï¿¤µ¤ì¤¿¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢µ­²±¤Ë»Ä¤ë·ãÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÃÌÏÃ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡½Î¨Ä¾¤Êº£