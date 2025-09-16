◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害の準決勝が行われ、日本選手たちの激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が絶叫した。まず、１組で登場した野本周成が１３秒３０で３着に入ると「すごっ！」と叫んだ織田。「野本選手は予選からいいスタートをしていたから。最後までちゃんと走り切った」と野本を評価も、２組目が終わった時点で敗退が決定。織田