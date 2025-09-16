俳優の染谷将太（33歳）が、9月15日に放送されたラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。山田裕貴について「ちょっとクールな印象、クールでした」と語った。映画「ベートーヴェン捏造」、映画「爆弾」で山田裕貴と共演した染谷将太が、番組のゲストとして登場。山田は染谷にミステリアスな俳優というイメージがあり、「俺はそうなりたかったんすよ。なんかこう……やっぱこうミステリアスな方に行