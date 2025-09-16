俳優のロバート・レッドフォードさんが死去した。89歳。米国カリフォルニア州出身。同ユタ州の自宅で亡くなったことを米メディアが報じた。美男子俳優としてハリウッド映画に多数出演。1969年に「明日に向って撃て!」に出演し、ポール・ニューマンと共演して興業的に大成功を収めた。1973年にはニューマンと再び共演した映画「スティング」で主役の詐欺師を好演した。監督業も手がけ、1980年には「普通の人々」で第53回アカ