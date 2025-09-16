陸上の世界選手権東京大会を観戦される佳子さまと悠仁さま＝16日夜、東京・国立競技場（代表撮影）秋篠宮家の次女佳子さまと長男悠仁さまは16日夜、東京・国立競技場を訪れ、陸上の世界選手権東京大会を観戦された。男子ハンマー投げ決勝や女子1500メートル決勝などがあり、貴賓席に並んで座って競技に見入った。13日の開会式は秋篠宮ご夫妻が出席した。