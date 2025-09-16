4回オリックス2死一、二塁、広岡が左中間に2点二塁打を放つ＝京セラドームオリックスが快勝し、連敗を4で止めた。二回、西野の2ランと麦谷の犠飛で3点を先制。3―1の四回に広岡の適時二塁打などで3点、五回は西野の適時打で1点を加えた。ロッテは攻守とも精彩を欠き、先発木村は制球が甘かった。