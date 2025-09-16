■東京2025世界陸上競技選手権大会（16日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子400mハードルでオリンピック™2大会連続金メダルのS.マクローフリン（26、アメリカ）が今大会は400mで出場。予選（14日）を最後の直線で周りをよせつけない速さで、49秒41の組1着で突破した。この日の準決勝でも危なげなく48秒29の全体トップで決勝進出を決めた。※決勝進出は各組上位2人+タイム上位2人400ｍ