中国政府は、アメリカ軍の新型ミサイルシステムが日本に運び込まれたことについて強く反発しました。中国外務省報道官：日米が共同訓練の名目で日本に「タイフォン」ミサイルシステムを配備したことについて強い不満と断固反対を表明する中国外務省の報道官は、16日午後の会見でこのように述べた上で、「タイフォンのアジアへの配備は他国の安全利益を損ない、地域の軍拡競争と軍事的対立のリスクを高める」などと非難しました。ま