日本航空（JAL）は、羽田空港第1ターミナルの保安検査場で、委託先の社員が利用者の現金を窃盗した疑いで逮捕されたことを受け、お詫びを発表した。NHKの報道によると、9月13日午前6時半前、乗客の現金9万円を盗んだとして、保安検査員の松本龍容疑者が逮捕された。これまでに150万円ほど盗んだと供述しているという。JALでは、「当件に関するお客さまへのご対応について、速やかに検討しWebサイトにてお知らせいたします」として