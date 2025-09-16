ビジャレアルを率いるマルセリーノ・ガルシア・トラル監督が15日、翌日に控えたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のトッテナム・ホットスパー戦に向けた前日会見に出席。CL出場を受けての意外な所感と、大会への意気込みを語った。スペインメディア『マルカ』が同日、前日会見の様子を伝えている。昨季のラ・リーガを5位で終えたビジャレアル。当初、CL出場権は4位以内のクラブに与えられることとなっていたが