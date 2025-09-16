男子110mハードル準決勝が行われ、村竹ラシッド（23、JAL）が13秒17（-0.1）をマークし、組2着で初の決勝進出を決めた。110mハードルでは、23年世界陸上ブダペストの泉谷駿介（25、住友電工）に続く史上2人目の日本人ファイナリスト誕生に、国立競技場は大歓声に包まれた。決勝は同日、午後10時20分から行われる。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手国立競技場に大歓声が響く中、準決勝3組に登場した村竹はカ