陸上の世界選手権４日目（１６日、東京・国立競技場）、男子１１０メートル障害準決勝が行われ、村竹ラシッド（ＪＡＬ）は１３秒１７の３組２着。全体３位で午後１０時２０分開始の決勝にコマを進めた。力強い走りでメダル決定戦への道を切り開いた。１５日の予選は５組に登場すると、１３秒２２をマーク。「余力を残してゴールできた。想像以上の歓声で楽しくなっちゃいましたね」と振り返った上で「楽しんで準決勝、決勝も走