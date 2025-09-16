トレンド感のあるアイテムも魅力的だけど、長く活躍してくれる万能ボトムがあると心強い！そこで今回は、中川紅葉とともに、ほどよいハリ感が魅力の「ベージュスラックス」の着こなしアイデアをご紹介。きちんと感もリラックス感も叶う優秀アイテムだから、ワードローブに取り入れれば毎日のコーデがもっと楽しくなるはず♡Item 着回すアイテムはこちら♡ベージュスラックスストレートのシルエットだから、スッキリはき