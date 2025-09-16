◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害の準決勝が行われ、日本選手たちの激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が絶叫した。準決勝３組に登場した昨年のパリ五輪５位入賞・村竹ラシッドが１３秒１７のタイムで同組２位となり決勝進出を決めると大会アンバサダーを務める女優・今田美桜は「おめでとうございます！いや〜、うれしいですね〜」とニッコ