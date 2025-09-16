◆パ・リーグオリックス７―３ロッテ（１６日・京セラドーム大阪）オリックスが８安打７得点で快勝し、連敗を４で止めた。立役者となったのは、野手最年長３５歳の西野だ。２回無死一塁、右越えに７号先制２ラン。１１年目で自己最多をさらに伸ばす一発を放つと、５回には生前適時打をマークするなど、３安打３打点の大暴れを見せた。投げては、先発・田嶋が６回途中を２失点にまとめて６勝目。その後は才木、岩崎、ペルドモ