陸上の世界選手権東京大会は１６日、男子１１０メートル障害の準決勝が行われ、昨年のパリ五輪で５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が３組２位の１３秒１７で、前回ブダペスト大会で５位に入った泉谷駿介（住友電工）に続いて日本勢で２大会連続の決勝進出を果たした。準決勝で１〜３組の各組２着までと、３位以下で全体のタイム上位２人が決勝進出。今年８月に日本人初の１２秒台となる１２秒９２の日本記録を作って勢いのあ