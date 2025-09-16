両親が働いている場合、子どもを学童に入れることも少なくありません。でも子どもが学童に行くのを嫌がるケースもあるようで、ママスタコミュニティのあるママも悩んでいるようです。こんな相談がありました。『30代半ばの夫婦です。子どもを産んでも正社員を続ける前提で結婚しました。同年代の旦那年収450万円、私400万円です。子どもは2人いて上は小1、下は3歳で保育園。上の子が入学してからずっと学童を嫌がっていましたが、