私はヒサエ（31）。今日、弟のアツシ（28）に娘のミミ（2）を預けて、ひとりで美容室や洋服屋さんに行ってのんびり過ごしました。アツシから連絡がこなかったので、ミミは楽しくやっていると思っていたのです。でも実際は、アツシ一家はお昼も食べられなかったそうで、アツシの妻・ミサキ（28）ちゃんが怒って、わざわざ母に連絡を入れたようです。公平や常識を大事にする母は、今回はミサキちゃんの味方をしています。ミサキちゃ