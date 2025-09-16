¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿·Ù»¡½ðÄ¹¤Î»Ñ¤òÈäÏªÂçÁêËÐÂè65Âå²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤ËÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÆü¡¢1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤ÎÇ¤Ì¿¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ¤ÈË¹»Ò¤òÃåÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¤¤º¢¤Îµ®Çµ²Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¨¡©¡ª¤À¤ì¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤éµ®Çµ²Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡©¡×¡ÖÀ¸¤­À¸¤­¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£µ®Çµ