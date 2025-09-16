¡ÖÆ£Àîµå»ù¤Î¤¢¤Î¥Ý¡¼¥º¡×Åêµå¥·¥ç¥Ã¥È7¿ÍÁÈ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃÏ¸µ¡¦´ØÀ¾¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡¢µå¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºå¿À¡½DeNA(ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì)¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î(¤Á¤ó¤¼¤¤¡¦¤¹¤º¤«¡¢26)¡£¡ÖÃÏ¸µºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¹»µå»ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ìîµå¤¬Âç¹¥¤­¤ÊÉã¤â¡¢º£²ó¸«ÆÏ¤±¤Æ