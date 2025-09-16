9月もすでに中旬ですが、静岡県内各地では「猛暑日」に迫るほどの厳しい残暑が続いています。夏から続く異常な暑さは、旬を迎える秋の味覚・栗にも影響を与えていて関係者は頭を悩ませています。 【写真を見る】「暑さには勝てない…」猛暑で“秋の味覚”に異変 実が入らず収穫6割減の見込み 栗農家が悲鳴=静岡・掛川市 和栗をふんだんに使った栗蒸し羊羹。明治時代から続く静岡県掛川市の和菓子店です。栗の和菓子には、地元産