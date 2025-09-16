静岡県内の土地の価格、「地価」が公表され、住宅地、商業地、工業地のすべての用途の平均が17年ぶりに上昇しました。商業地の最高価格では、静岡県熱海市が初めて沼津市を抜き、県内4番目となりました。 【写真を見る】静岡県の基準地価、17年ぶりに上昇 熱海市が商業地の最高価格でトップ4入り 沼津市を上回る=静岡 県が9月16日に公表した基準地価によりますと、住宅地は前年比で0.1%下落したものの、5年連続で下落幅が縮小し