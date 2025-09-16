カンテレ「おかべろ」が１３日に放送された。この日は「未公開トーク一挙大公開ＳＰ！」。クワバタオハラ・くわばたりえは、家族で行った沖縄旅行を振り返った。くわばたは「新婚旅行は沖縄に行ったんです。行ったときに『１０年後、何人家族になってるか分からんけど、またここに来ようね』って言って。１０年後、家族５人になって。沖縄にもう１回、１０年旅行で行きました」と述懐。さらに「１０年間、５００円玉貯金し