「陸上・世界選手権・男子１１０メートル障害準決勝」（１６日、国立競技場）昨夏のパリ五輪５位で、日本記録保持者の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝は１３秒１７で３組２着で決勝進出を決めた。日本勢の世界陸上での決勝進出は前回ブダペスト大会の泉谷駿介（５位）に続いて２大会連続２人目の快挙。好スタートを切ると、中盤以降も伸び負けることなく、先頭争い。メイソン（ジャマイカ）には敗れたが、２着争いを制した。