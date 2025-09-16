ボートレース下関の「スポニチ金杯争奪戦準優進出バトル」優勝戦が行われ、1号艇の松本純平（30＝埼玉）があっさりと押し切り、通算2度目の優勝を決めた。2着には高山敬悟。3着には倉田茂将が入った。あっさりと逃げに持ち込んだ。松本はインからコンマ12のスタートを決めるとスリットから伸ばして1Mを先マイ。他艇を全く寄せ付けず押し切った。「変わらず全部の足が良かった。スタートは、ためていって全速でした」機力