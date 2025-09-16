元阪神監督の矢野燿大氏（56）がYouTube「スポーツナビ野球チャンネル」に出演。「阪神歴代ベストナイン」というお題で、意外な投手を選んだ。同学年のOB下柳剛氏との対談形式でベストナインを発表。1番右翼・真弓明信、2番中堅・赤星憲広、3番左翼・金本知憲、4番一塁・バース、5番三塁・掛布雅之、6番二塁・岡田彰布、7番捕手・田淵幸一、8番遊撃・吉田義男と“順当”な名前を挙げた後に、9番投手…でひとタメ。「下柳！」