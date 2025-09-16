昭和の時代に活躍した東京の鉄道橋が、今月19日から遊歩道として生まれ変わるのを機に、小池百合子都知事が視察に訪れました。東京都小池百合子 知事「かつては物流を担っていたという大事な橋でございましたが、鉄道が廃止になって、もう一度この有効に生かそうということで新しい観光スポットにもなり得るかなと」東京・中央区晴海と東京・江東区豊洲を結ぶ「旧晴海鉄道橋」は、1957（昭和32）年から1989（平成元）年まで