9月15日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、先週に引き続きゲストに東急株式会社デジタルプラットフォーム室長の日野健氏を迎えて、DXを推進していく中で感じる課題や今後のビジョンについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「DXを推進していく中で感じる壁や課題はありますか？」 東急株式会社デジタルプラットフォーム室長・日野健氏「関係者の中にあ